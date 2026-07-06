Traumaheli landt bij ingang Efteling, hulpverlening nodig bij Max & Moritz

Bij de parkeerplaats van de Efteling is maandagavond een traumahelikopter geland. Het medisch team was nodig op het plein bij de familieachtbaan Max & Moritz. Dat was rond half negen, toen het park nog open was voor bezoekers.

Volgens een woordvoerder van het park gaat het om een medische situatie waarbij een kind is gereanimeerd. Volgens hem heeft het niets met de attractie te maken.

Trauma-artsen hebben het slachtoffer gestabiliseerd in een ambulance. Het kind is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bezoekers in het park moesten door het incident even wachten voordat ze het park konden verlaten. Toen de hulpdiensten weg waren, konden ze hun weg richting de auto's vervolgen.