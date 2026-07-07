Dit restaurant stopt na 50 jaar: 'Gun mijn kinderen een andere toekomst'

Al vijftig jaar serveert restaurant Paradijs in Uden een breed scala aan Oosterse gerechten. Op maandag 27 juli komt daar een einde aan als het Udense restaurant de deuren sluit. “Klanten hadden tranen in hun ogen.”

"Kijk, we zitten hier al vijftig jaar", zegt Mang. "De klanten betekenen iets voor ons. Afscheid nemen van onze klanten, dat is echt een struikelblok. Paradijs is niet alleen een restaurant, veel mensen zien dit als hun thuis. Ik heb zondag de klanten medegedeeld dat we gaan sluiten. Iemand die hier al langer komt, kreeg tranen in zijn ogen."

"Dit zorgt voor een dubbel gevoel", zegt Mang Cheng tegen Dtv Nieuws . Samen met zijn zus Pui vormt hij de tweede generatie van de familie Cheng. De familie is aan de ene kant blij dat er een partij op het pad is gekomen die het pand voor een leuk bedrag wil overnemen. Aan de andere kant doet stoppen pijn.

Stoppen met hun geliefde restaurant doet de familie Cheng met pijn in het hart. "Ik doe dit al dertig jaar, mijn moeder Sufa twintig jaar. Als ik wil dat mijn kinderen het overnemen, zou ik nog tien jaar doorgaan", zegt Mang.

366 dagen open

Maar dat wil hij niet, want zijn goed opgeleide kinderen gunt hij een andere, fijnere toekomst. "We zijn meer dan 30 jaar 365 dagen open, zelfs 366 dagen tijdens een schrikkeljaar. Werken is fijn, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven."

Opvolging voor de restauranthouders was er niet, dus springt de familie graag op de trein die nu voorbij komt. "Wie weet of deze kans over vijf of tien jaar nog een keer voorbij komt", doelt hij op de partij die het pand wil overnemen.

Restaurants vallen om

Maar stoppen doet pijn, mede ook omdat Mang de traditionele Chinese restaurants één voor één ziet stoppen. "Het is moeilijk om personeel te vinden. Het wordt door wetgeving steeds moeilijker om Chinese koks naar Nederland te halen. Er moet wettelijk gezien echt iets veranderen, anders denk ik dat nog veel meer Chinese restaurants gaan verdwijnen."

Een van de koks van Paradijs wil doorgaan als afhaalrestaurant. Of dat kan, wordt momenteel onderzocht. Wat de familie Cheng gaat doen met hun vrije tijd? "Ik ga eerst een paar weken op vakantie", besluit hij.