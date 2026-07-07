Deze brutale dieven rukken gouden ketting van hals van vrouw in rolstoel

Een 61-jarige vrouw is zaterdagavond 2 mei beroofd van haar gouden ketting terwijl ze op een terras in het centrum van Eindhoven zat. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zit, was samen met een vriendin op een terras aan de Jan van Lieshoutstraat toen twee mannen rond 18.50 uur hard toesloegen. Ze rukten de ketting met geweld van haar nek en gingen er vervolgens vandoor.

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De politie heeft beelden van de twee verdachten en deze waren maandagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op de beelden wandelen twee verdachten door het centrum van Eindhoven en gaan ze daarna binnen bij een horecagelegenheid. Vervolgens zijn de mannen rennend te zien. Door het delen van de beelden hoopt de politie de daders op te sporen.

Deze mannen worden ervan verdacht de ketting van vrouw in rolstoel te hebben gestolen

Beide verdachten hebben een licht getinte huidskleur, zijn naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud, hebben zwart haar en een mager postuur. Eén van hen droeg een pet met een dollarteken erop. De ander viel op door zijn uitstaande oren.