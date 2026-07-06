Niels Deen nieuwe directeur van EIRES

Niels Deen is per 1 juli benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Hij volgt Richard van de Sanden op, die terugkeert naar de wetenschap. Deen wil het instituut verder versterken en uitbreiden naar Europa. Hij benadrukt het belang van samenwerking in de energietransitie.

Gevonden voor jou

Het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES) heeft een nieuwe wetenschappelijk directeur. Niels Deen, hoogleraar aan de faculteit Mechanical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), neemt deze rol op zich. Hij was al vanaf de oprichting betrokken bij het instituut en wil nu verder bouwen aan de interdisciplinaire samenwerking en innovatie binnen hernieuwbare energiesystemen.

Deen volgt Richard van de Sanden op, die zes jaar leiding gaf aan EIRES en nu weer fulltime aan de slag gaat als wetenschapper bij DIFFER, het Nederlands instituut voor fundamenteel energieonderzoek. Onder Van de Sandens leiding groeide EIRES uit tot een toonaangevend instituut dat zowel nationaal als internationaal wordt erkend. Hij ziet de overdracht als een kans om een nieuwe generatie leiders de ruimte te geven.

Focus op samenwerking

De nieuwe directeur wil vooral inzetten op het verbinden van verschillende disciplines en schaalniveaus binnen het energieonderzoek. Hij ziet het als zijn taak om onderzoekers samen te brengen en grootschalige programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan de energietransitie. Deen benadrukt dat EIRES een bottom-uporganisatie is: onderzoekers bepalen zelf de richting van hun werk.

Een belangrijk doel voor Deen is het opstellen van ontwikkelroutes voor de vijf focusgebieden van EIRES. Hij wil meer aandacht besteden aan elektrificatie, zowel op systeemniveau als bij fundamentele uitdagingen. Zo ziet hij kansen voor onderzoek naar elektrisch vervoer, waaronder bidirectioneel laden en elektrisch varen over lange afstanden.

Uitbreiding naar Europa

Deen wil het profiel van EIRES verder versterken en uitbreiden naar Europees niveau. Hij is trots op de groei die het instituut heeft doorgemaakt sinds de oprichting, ondanks de uitdagingen van de coronapandemie. Volgens hem is EIRES nu niet alleen zichtbaar binnen de TU/e, maar ook daarbuiten, dankzij de inzet van de oprichters en eerdere directeuren.

Met zijn benoeming krijgt Deen de kans om zijn persoonlijke missie voort te zetten: mensen verbinden om samen te werken aan complexe technische uitdagingen met grote maatschappelijke relevantie. Hij wil onderzoekers persoonlijk ontmoeten om beter te begrijpen wat hen drijft en hoe ze elkaar kunnen versterken.