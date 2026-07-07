Verzekering wil Intents niet betalen na wateroverlast: schade 1,5 miljoen

Festival Intents uit Oisterwijk wil 1,5 miljoen van de verzekering zien voor alle onkosten en misgelopen inkomsten tijdens de editie van 2024. Toen zorgde de vele regen ervoor dat een deel van de camping onbruikbaar was. Intents moest een paar duizend campingtickets annuleren en liep daardoor ook drank- en etensinkomsten mis. Daarnaast werden er veel kosten gemaakt om de wateroverlast te lijf te gaan. De verzekeraars zijn echter niet van plan om die 1,5 miljoen euro te compenseren.

En dus stond Intents dinsdagmiddag tegenover een groep van vijf verzekeraars in de rechtbank in Rotterdam. Beide partijen hebben natuurlijk dezelfde verzekeringspolis, maar de uitleg was totaal verschillend. Neerlandici én juristen hadden hun hart kunnen ophalen bij het steekspel om enkele woorden uit de polis of juist ontbrekende woorden. 'Extreem' weer was er zo een. Was het net voor of tijdens Intents 2024, dat van 31 mei tot en met 2 juni plaatsvond, nou extreem weer of niet? Maar dat woordje staat volgens Intents nergens in de polis. In de periode voor het festival kreeg de organisatie het water op een gegeven moment niet meer van het terrein. Het riviertje De Voorste Stroom stond hoog en dus het grondwaterpeil ook. Het festivalterrein was zo goed als klaar, maar een enorme bui een week voor het festival zorgde ervoor dat Intents zo niet door kon gaan. 2100 bezoekers minder

En ingeschakelde verzekeringsexperts zagen dat ook. Zij drongen er toen nog op aan om ervoor te zorgen dat niet het hele festival zou worden afgelast. En dus werd er met man en macht gestreden tegen het water. Uiteindelijk hoefde alleen een kwart van de camping worden geannuleerd. De schade van die annulering: 1,5 miljoen volgens Intents, versus 15 miljoen als het hele evenement afgelast zou worden. 2100 bezoekers minder op de camping in plaats van de alle 135.000 bezoekers van het driedaagse festival.

Verzekeraars trokken medewerking in

Intents ging er, door de samenwerking met de verzekeraars, vanuit dat de schade van 1,5 miljoen betaald zou worden, omdat de kosten voor het afwenden van een annulering en het annuleren van de campingtickets verzekerd zouden zijn. Maar nee, want maanden later trokken de vijf gezamenlijk verzekeraars van het festival, van wie Nationale Nederlanden het grootste aandeel had, hun medewerking in. In de rechtbank in Rotterdam werd dinsdag duidelijk hoe ze erover denken: niet die paar buitjes in de dagen voor het festival waren de boosdoener. Het regende al sinds eind 2023 heel veel en de grond was al voor de opbouw 'verzopen'. En de organisatie had kunnen weten dat een festival op die natte grond helemaal niet kan. De mensen achter Intents wonen er nota bene naast en een van hen is zelfs geohydroloog (iemand die alles weet van grondwater), duidde de advocaat van de verzekeraars. De mannen achter Intents moesten er een beetje om lachen. Als dit niet extreem weer is, wat is het dan wel, zag je ze denken. Maar de advocaat van de verzekeraars hield vol: extreem weer is hevig onweer en grote hagelstenen en bedreigend voor bezoekers. Bekijk hier beelden van het ondergelopen terrein:

Onbegaanbaar terrein óók gevaarlijk

Maar volgens Intents is een te vol festivalterrein dat deels niet begaanbaar is ook heel gevaarlijk voor bezoekers. Dan kunnen mensen elkaar verdringen en kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten niet goed het terrein op. De rechters waren behoorlijk kritisch op de verzekeraars. De advocaat mocht uitleggen waar in de polis het woord 'extreem' stond bij weersomstandigheden en plotseling bij snel veranderend weer. De mannen van Intents keken elkaar weer veelbetekenend aan. Want die woorden staan niet in de polis. En zo zagen beide partijen hun kant bevestigd in de polis. Ook deze dinsdag kwamen ze er natuurlijk niet uit. Daarvoor is het schadebedrag te hoog en de belangen te groot. De rechtbank is niet voor niets ingeschakeld en die gaat nu een oordeel vellen. En dat gaat nog even duren. Op 19 augustus Is de uitspraak.

Met man en macht werd geprobeerd het vele water weg te krijgen.