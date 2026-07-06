Veel schade na brand op balkon van huis in Breda

Op een balkon van een huis aan de Nieuwe Haagdijk in Breda woedde maandagavond brand. Het balkon was voor de brandweer lastig te bereiken. De brandweerlieden wisten via een perceel naast het huis bij de brand te komen.

Redactie Geschreven door

Er werden drie brandweerauto's opgeroepen. De brand was snel onder controle maar het balkon heeft veel schade. Tijdens de bluswerkzaamheden was de straat even afgesloten. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.