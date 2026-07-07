Huis in Oss onbewoonbaar na brand, brandweer haalt hond uit woning

Een huis aan De Kas in Oss is voorlopig onbewoonbaar nadat er maandagavond brand uitbrak. De buren hoorden een rookmelder afgaan en zagen vervolgens rook uit het huis komen. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel een hond, die werd door de brandweer uit het huis gehaald.

Het vuur woedde vooral in de woonkamer, in een hoek die volgens de bevelvoerder van de brandweer leek op een computerhoek. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De schade is groot. Heel het huis stond vol rook.

De brandweer heeft het huis geventileerd. Een dierenambulance werd ingeschakeld om naar de hond te kijken.