Huis in Oss onbewoonbaar na brand, hond gered door brandweer

Een huis aan De Kas in Oss is voorlopig onbewoonbaar nadat er maandagavond brand uitbrak. De buren hoorden een rookmelder afgaan en zagen vervolgens rook uit het huis komen. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel was er een hond, die door de brandweer uit het huis werd gehaald.

Het vuur woedde vooral in de woonkamer, in een hoek die volgens de bevelvoerder van de brandweer leek op een computerhoek. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. De schade is groot. Het hele huis stond vol rook.

De brandweer heeft het huis geventileerd. Een dierenambulance werd ingeschakeld om de hond te controleren.