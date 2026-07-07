Afvalinzameling in Eersel in de zomer vervroegd

Afval wordt in de zomermaanden al vanaf half zeven ’s ochtends opgehaald in gemeente Eersel.

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Van 1 juli tot 1 september vindt de afvalinzameling eerder plaats dan normaal. Dit betekent dat het ophalen van afval al om half zeven ’s ochtends kan beginnen. Inwoners wordt aangeraden hun afval tijdig buiten te zetten.

De vervroegde inzameling geldt voor alle soorten huishoudelijk afval. De maatregel is bedoeld om het werk in de warme zomermaanden aangenamer te maken voor de medewerkers die het afval ophalen. Door eerder te starten, kunnen zij de heetste uren van de dag zoveel mogelijk vermijden.

Het verzoek aan inwoners is om rekening te houden met de aangepaste tijden. Zet je afval de avond ervoor of uiterlijk vroeg in de ochtend buiten, zodat het zeker wordt meegenomen. De normale inzamelingstijden worden weer hervat na 1 september.

De zomerse aanpassing geldt voor alle Brabantse gemeenten waar dit schema van toepassing is. Zorg dus dat je afval klaarstaat en geniet van een fijne zomer!