Festival Dominator trekt duizenden bezoekers naar Eersel

Festival Dominator vindt op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli plaats op het E3-strand in Eersel. Het evenement trekt 20.000 bezoekers op vrijdag en 50.000 op zaterdag. Daarnaast biedt de camping plek aan 17.500 gasten. Verkeersmaatregelen en geluidsvoorschriften moeten overlast beperken.

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Op het E3-strand in Eersel is het op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli een drukte van belang door het festival Dominator. Naast het grote aantal bezoekers is er een camping die open is vanaf vrijdagmorgen negen uur tot zondagmiddag twaalf uur. De vrijdagshow begint om één uur ’s middags en eindigt om elf uur ’s avonds, waarna een silent disco tot drie uur ’s nachts plaatsvindt.

Zaterdag start de tweede showdag om elf uur ’s morgens en eindigt ook om elf uur ’s avonds. Net als op vrijdag is er daarna een silent disco voor campingbezoekers. Dit evenement produceert geen hoorbaar geluid buiten het terrein.

Verkeersmaatregelen

Om de grote toestroom van bezoekers goed te begeleiden, worden verschillende verkeersroutes ingezet. Een deel van het verkeer wordt via de N2 en omliggende dorpen zoals Steensel en Knegsel naar het festival geleid, terwijl andere bezoekers via de A67 richting Duizel rijden. Bussen maken gebruik van de afrit Eersel.

De organisatie heeft aparte routes en parkeervelden ingericht voor het brengen en ophalen van bezoekers, evenals voor taxi’s. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat alles soepel verloopt, en ze vragen automobilisten de borden en instructies goed te volgen.

Geluid en vuurwerk

Tijdens het festival worden geluidmetingen uitgevoerd om binnen de normen van de vergunning te blijven. Mocht het geluid toch te luid zijn, dan kan contact worden opgenomen met de gemeente via een speciaal klachtennummer dat tijdens de evenementenuren bereikbaar is. De provincie heeft ook toestemming gegeven voor vuurwerkshows op vrijdag en zaterdag, met een testmoment op donderdagavond.

Het festival zal hoorbaar en merkbaar zijn in de omgeving. De organisatie vraagt om begrip voor de tijdelijke overlast die het evenement met zich meebrengt.