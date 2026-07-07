Lia is al vroeg aanwezig bij Dag van de Zachte G: 'Effe kieken hoe dè gu'

Op het terras van Gij en Ik in Gemert, van waaruit Omroep Brabant dinsdag de Brabantse Top 100 uitzendt, zijn de eerste bezoekers al neergestreken. Een van hen is Lia. "Ik waar er al voor zevenen. Effe kieken hoe dè gu", zegt ze in onvervalst Brabants. "Jordy duug het heel goe."

Verslaggever Noël van Hooft vraagt Lia naar haar favoriete Brabantse woord. "Houdoe heurt erbij. Ik praat altijd een bietje Brabants. Ik geef rondleidingen in het Boerenbondsmuseum en daar praat ik ook gewoon Brabants. Natuurlijk ben ik er trots op."

Lia blijft niet de hele dag zitten. "Ik moet thuis nog wa werken, maar op de namiddag kom ik terug."

De hele dag vinden er activiteiten plaats bij Gij en Ik in het kader van de Dag van de Zachte G. Zo wordt er vandaag een muziekbingo gehouden door Duo Gruijtmuntend en wordt er geproost met een speciaal gebrouwen Zachte G-bier. Ook komen onder meer Robèrt van Beckhoven, Lars van Bokhoven, Iris Rulkens en René Schuurmans langs. Het volledige programma vind je hier.

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