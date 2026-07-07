Succes voor dit vuurwerkteam in Spanje: 'Geen tijd om uit te rusten'

Vol trots is de vuurwerkploeg van Caffero Event Fireworks in Uden teruggekeerd uit het Spaanse Tarragona. Daar deed het afgelopen weekend mee aan een prestigieuze internationale vuurwerkwedstrijd en die werd overtuigend gewonnen.

Na een strenge voorselectie behoorde het Udense team tot de vier deelnemers die zich mochten uitleven in Spanje. "Je mag alleen meedoen op uitnodiging", legt oprichter Jeroen Cafferata uit. "Er worden alleen maar teams geselecteerd die internationaal de nodige wedstrijden hebben gewonnen." De tegenstanders waren een team uit Italië en de twee grootste vuurwerkbedrijven van Spanje. Caffero Event Fireworks sloot het festival af op de drukste avond, die liefst 60.000 bezoekers trok. De zeventien minuten durende Udense show, met zo’n 3400 stuks vuurwerk, werd enthousiast ontvangen door zowel het publiek als de jury. "Het is al heel bijzonder dat je als Nederlands team mag meedoen aan deze wedstrijd", benadrukt Cafferata. "Daarom ben ik onwijs trots dat we de eerste keer dat we aan deze wedstrijd mogen meedoen gelijk met de overwinning aan de haal zijn gegaan."

Verhaal vertellen

Al om zes uur ’s ochtends waren de Udenaren begonnen met de opbouw voor de show. "Net voor we de show waren we klaar. We zijn met een team van zeven die kant op gegaan om alles op tijd af te krijgen." Wat de Nederlandse inzending volgens de jury bijzonder maakte, was de manier waarop het vuurwerk werd ingezet om een verhaal te vertellen. In de show kwamen thema’s terug die passen bij Tarragona en de Middellandse Zee. Zo werd onder meer de zee nagebootst en verschenen hartjes, smileys en andere herkenbare figuren in de lucht. Naarmate het tempo opliep, klapte heel de boulevard mee richting de climax van de show.

Kijkers naar het winnende vuurwerk van Caffero in Tarragona (foto: Caffero/Omroep Brabant)