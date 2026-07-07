Vuurwerkteam wint bij debuut in prestigieuze wedstrijd: 'Onwijs trots'
Vol trots is de vuurwerkploeg van Caffero Event Fireworks in Uden teruggekeerd uit het Spaanse Tarragona. Daar deed het afgelopen weekend mee aan een prestigieuze internationale vuurwerkwedstrijd en die werd overtuigend gewonnen.
Na een strenge voorselectie behoorde het Udense team tot de vier deelnemers die zich mochten uitleven in Spanje. "Je mag alleen meedoen op uitnodiging", legt oprichter Jeroen Cafferata uit. "Er worden alleen maar teams geselecteerd die internationaal de nodige wedstrijden hebben gewonnen." De tegenstanders waren een team uit Italië en de twee grootste vuurwerkbedrijven van Spanje.
Caffero Event Fireworks sloot het festival af op de drukste avond, die liefst 60.000 bezoekers trok. De zeventien minuten durende Udense show, met zo’n 3400 stuks vuurwerk, werd enthousiast ontvangen door zowel het publiek als de jury.
"Het is al heel bijzonder dat je als Nederlands team mag meedoen aan deze wedstrijd", benadrukt Cafferata. "Daarom ben ik onwijs trots dat we de eerste keer dat we aan deze wedstrijd mogen meedoen gelijk met de overwinning aan de haal zijn gegaan."
Verhaal vertellen
Al om zes uur ’s ochtends waren de Udenaren begonnen met de opbouw voor de show. "Net voor we de show waren we klaar. We zijn met een team van zeven die kant op gegaan om alles op tijd af te krijgen."
Wat de Nederlandse inzending volgens de jury bijzonder maakte, was de manier waarop het vuurwerk werd ingezet om een verhaal te vertellen. In de show kwamen thema’s terug die passen bij Tarragona en de Middellandse Zee.
Zo werd onder meer de zee nagebootst en verschenen hartjes, smileys en andere herkenbare figuren in de lucht. Naarmate het tempo opliep, klapte heel de boulevard mee richting de climax van de show.
Spectaculair
De vuurwerkwedstrijd in Tarragona geldt als een van de mooiste en meest bijzondere van Europa. Onder meer omdat de deelnemers daar nog met een zeer groot kaliber mogen schieten. Daarnaast is de locatie uniek. Het vuurwerk wordt vanaf een pier afgestoken, waardoor veel watershells en vuurwerkeffecten boven zee te zien zijn.
Het Udense bedrijf werd na het succes in Tarragone meteen uitgenodigd om ook in september tijdens Santa Tecla, een enorm stadsfestival dat jaarlijks plaatsvindt, meerdere vuurwerkshows te verzorgen. "We mogen binnenkort dus nog meer mensen van ons vuurwerk laten genieten, hoe mooi is dat? We gaan er voor zorgen dat het publiek net zo enthousiast wordt als tijdens het festival."
Oud en nieuw
Het team, dat net terug is in Uden, heeft voorlopig geen tijd om uit te rusten. "Het festivalseizoen is in volle gang. We hebben momenteel ongeveer vijftien shows per weekend. Tijdens grote festivals maar ook op de meer lokale evenementen. Tot ongeveer eind september zitten we ieder weekend bomvol. Daarna moeten we snel schakelen richting oud en nieuw."
De aanvragen stromen inmiddels binnen: "Gemeenten willen snel doorschakelen. We mogen helaas niet meer aan consumenten verkopen, maar zien wel dat veel gemeenten nu toch wel in actie komen om centrale shows te organiseren tijdens de jaarwisseling."