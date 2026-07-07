RKC Waalwijk en Jong AZ spelen gelijk

RKC Waalwijk heeft maandag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong AZ. Het was de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het duel werd gespeeld op het trainingscomplex van RKC, waar de Waalwijkers na een vroege achterstand nog voor rust de gelijkmaker scoorden.

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RKC Waalwijk begon onder zonnige omstandigheden aan de wedstrijd. Jong AZ kwam al na zes minuten op voorsprong dankzij een benutte strafschop. De thuisploeg reageerde snel en maakte in de tiende minuut gelijk via Haye van Gemert, die een voorzet van Conner van Kilsdonk binnenkopte. Beide spelers komen uit de Onder 21 van RKC.

In het vervolg van de eerste helft had Jong AZ meer balbezit, maar grote kansen bleven uit. Vlak voor rust kreeg RKC nog een mogelijkheid via Yoram van der Veen, maar zijn schot werd gestopt door de doelman van Jong AZ. De ploegen gingen met een 1-1 stand de kleedkamers in.

Weinig kansen na rust

Na rust wisselden beide teams flink door, wat weinig invloed had op het spelbeeld. Grote kansen bleven uit, al was RKC nog dichtbij via een vrije trap van Yoram van der Veen, die net over het doel ging. Later probeerde Van der Veen het opnieuw, maar zijn schot miste kracht. Ook Conner van Kilsdonk kreeg nog een kans, maar de doelman van Jong AZ bracht redding.

Het bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel. RKC Waalwijk zet de voorbereiding op het seizoen 2026/27 hiermee voort.