Vergunning verleend voor Jaarmarkt Gloria in Baarle-Nassau

De Jaarmarkt Gloria in Baarle-Nassau heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zondag 23 augustus 2026, van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags, op de Loswal.

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De vergunning voor de Jaarmarkt Gloria is op 2 juli 2026 officieel verzonden. Het evenement wordt georganiseerd op de Loswal in Baarle-Nassau en biedt bezoekers de kans om tussen tien uur 's ochtends en vijf uur 's middags te genieten van de markt.

De jaarmarkt is een terugkerend evenement dat doorgaans veel bezoekers trekt. De vergunning geeft toestemming voor het organiseren van dit evenement binnen de gestelde regels.