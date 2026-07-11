Bart scheldt zijn vriendin uit, maar wil dit patroon doorbreken

Met spullen gooien, knijpen en schreeuwen: Bart* uit de buurt van Den Bosch heeft zijn emoties niet in de hand als hij flinke ruzie heeft met zijn vriendin. "Laatst gooide ik mijn schoen naar haar, raak, en toen had ze een blauwe plek. Daarna heb ik zo'n spijt want ik hou zoveel van haar. Ik schaam me kapot dat ik dit doe." Om te werken aan zijn gedrag volgt hij een training bij De Carrouselgroep in Den Bosch, waar mannen leren hoe ze geweld thuis kunnen voorkomen.

Floor Foole Geschreven door

"Ik verlies mezelf in het moment", zegt Bart. Hij en zijn vriendin hebben roerige jaren achter de rug: een verbouwing, een kind, een drukke baan en familieproblemen. Escalatie tijdens ruzies

Dat heeft behoorlijk wat spanning op hun relatie gezet en zorgt regelmatig voor ruzies. "Laatst hadden we weer een discussie. Dan zit ik op mijn werkkamer en komt ze binnen. Mijn werkkamer is de plek waar ik even kan afschakelen, het is mijn domein. Dan zeg ik tegen haar: 'ga weg, want ik heb geen tijd'. Dan blijft ze staan." Zijn vriendin vult aan: "Ik wil dan alleen even iets vragen of zeggen. Het is altijd een verrassing in wat voor stemming hij is. Ik weet niet in wat voor bui ik hem aantref." Bart roept vervolgens: "flikker nou eens op, ik heb geen tijd" en gaat voor haar staan. Deuren worden dichtgegooid, er wordt gedreigd en nog meer gescholden, er volgt een duw en zo escaleert de situatie. "En dan heb ik haar heel hard geknepen en heeft ze een flinke blauwe plek. Het is absoluut niet goed te praten. Ik vind het vreselijk dat ik dit doe." Eerder maakte Omroep Brabant al de podcast 'Ik sla mijn vrouw' over huiselijk geweld. René heeft jarenlang zijn vrouw en kinderen mishandeld. Karin is jarenlang mishandeld door haar ex. Allebei hebben ze hun eigen verhaal. Ze vertellen openhartig over hun ervaringen.

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Gratis training in de regio

Bart volgt nu acht bijeenkomsten van de Carrouselgroep, waar mannen leren omgaan met dit soort situaties. Het is een vrijwillige training voor mannen die aan zichzelf willen werken. Mannen uit Bernheze, Boekel, Boxtel, Oss, Land van Cuijk, Maashorst, Den Bosch, Haaren, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught kunnen de cursus gratis volgen. Er zijn meer plekken in het land waar dit wordt aangeboden, maar in Brabant is dit de enige plek. Hanneke Geurts en Jens Thomassen zijn de coördinatoren van deze groep. Hanneke Geurts: "We praten hier open en eerlijk met elkaar over wat er echt thuis aan de hand is. We willen de groep bereiken die het anders wil, maar niet weet hoe." Jens Thomassen vertelt: "We richten ons op de mannen die spijt hebben, dit niet willen laten gebeuren. In die fase is de motivatie het hoogst om te werken aan gedragsverandering. Veel mensen schamen zich en praten niet over wat er achter de voordeur gebeurt. Wij oordelen niet, dat laten we aan andere partijen over. Maar we spreken elkaar echt aan en dekken niet toe." Bart zegt: "Er ligt een enorm taboe op. Ik heb dit nooit eerder verteld, want ik geneer me kapot." Zijn vriendin: "Ik vind eigenlijk dat ik weg moet gaan en dit soort gedrag niet moet accepteren. Ik voel mezelf een beetje een sukkel daardoor. Ik schaam me ook kapot."

Cijfers over huiselijk geweld Jaarlijks zijn er 1,3 miljoen Nederlanders die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit blijkt uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hanneke Geurts: "We richten ons op de plegers van situationeel huiselijk geweld, meestal niet de stalkers of de mannen die intieme terreur plegen. We richten ons op de mannen die de cirkel willen doorbreken en nu met hun eigen gedrag aan de slag willen. We hebben geen wachtlijsten, ze kunnen meteen bij ons terecht." 'Niemand ziet mij hier als crimineel'

Bart: "Het allerfijnste van de groep vind ik dat je elkaar recht aankijkt. Niemand ziet mij hier als crimineel, er is geen waardeoordeel. We hebben verschillende achtergronden, maar we hebben een ding gemeen: we willen onze thuissituatie veranderen. Ik heb geleerd om time-outs aan te geven, zodat ik kan afkoelen. Ook heb ik inzicht gekregen in het feit dat je veel petten op kan hebben op een dag en dat dat stress en spanning kan geven. Ik heb ADHD en ben hoogbegaafd. Ik raak enorm gefrustreerd als mensen mij niet begrijpen. Dat geeft mij heel veel stress. Thuis komt het er dan uit." Zijn vriendin: "Ik merk dan heel veel spanning aan jou, ik probeer je uit de weg te gaan en je expres te vermijden. Maar jij gaat die ruzie maken met mij, het maakt niet uit wat ik zeg." Nog niet klaar, wel op de goede weg

Bart is nog niet zover dat hij durft te zeggen dat het nu helemaal goed gaat. "Ik kan mezelf nog niet recht in de spiegel aankijken. Het is nog wel een keer misgegaan. We moeten samen een betere weg vinden. Ik heb tekortkomingen. Zij kan dingen zeggen waardoor ik helemaal af kan gaan, en dan heb ik mezelf soms nog steeds niet helemaal in de hand. Ik gooide laatst een keer een plastic fles naar haar. Ik wil haar niet raken, maar ik heb dan steeds minder controle en moeite om mijn grens aan te geven. Het is een opeenstapeling van emoties. Daarna zit ik te janken als een klein kind, want ik houd zoveel van haar. Ik ben dan heel erg gefrustreerd." Het stel is ook in therapie gegaan om te werken aan hun problemen. Bart en zijn vriendin: "We zijn gegroeid, er zijn veel minder escalaties." Bart: "Ik hoop dat ik andere mannen ook kan inspireren om ook hulp te zoeken." *Bart is een gefingeerde naam, zijn echte naam is bekend bij de redactie.