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Vergunning verleend voor evenement Dichtgetikt 2026 in Hilvarenbeek
Vandaag om 09:43
De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het evenement Dichtgetikt 2026. Het evenement vindt morgen plaats op het terrein van TSR Vidar bij de Beekse Bergen.
Het evenement Dichtgetikt 2026 heeft toestemming gekregen om morgen van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds versterkte livemuziek ten gehore te brengen. Direct voorafgaand aan het evenement is er een soundcheck met versterkte muziek.
De op- en afbouw van het evenement duurt drie dagen: van vandaag tot en met donderdag. Het vindt plaats op het terrein van TSR Vidar, Beekse Bergen 5 in Hilvarenbeek.
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