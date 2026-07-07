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Beslistermijn verlengd voor dakkapelaanvraag in Rijen
Vandaag om 09:43
De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een dakkapel te plaatsen aan de Gerbrandystraat in Rijen met zes weken verlengd.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2026 besloten dat de termijn voor de aanvraag om een dakkapel te plaatsen op de voorgevel van een woonhuis aan de Gerbrandystraat 5 in Rijen wordt verlengd. Het gaat om een verlenging van zes weken.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging van de beslistermijn. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.
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