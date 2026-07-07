Bomenkap nabij Hulten: vergunning verleend

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie bomen nabij Hulten. Het besluit is op 3 juli verzonden.

Gevonden voor jou

De bomen staan bij percelen N1076, N1077 en N1078, tegenover Oude Baan 7a en 9 in Hulten. De vergunning is verleend onder de voorwaarde dat er nieuwe bomen worden geplant. Dit wordt een herplantplicht genoemd.

Het besluit is door burgemeester en wethouders genomen en betreft een aanvraag die eerder is ingediend. De vergunning treedt niet direct in werking.