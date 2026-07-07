Cameratoezicht Jozef Israëlsplantsoen Drunen opnieuw ingesteld

De burgemeester van Heusden heeft besloten om opnieuw cameratoezicht in te stellen in het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen. Dit besluit is genomen vanwege nieuwe informatie over de veiligheidssituatie rondom een woning in dit gebied.

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Van 20 maart tot 20 juni 2026 was er al eerder cameratoezicht in het Jozef Israëlsplantsoen vanwege ernstige incidenten gericht op een woning. Hoewel de camera's op 23 juni werden verwijderd, heeft de politie nieuwe zorgen geuit over de veiligheidssituatie. Details hierover blijven vertrouwelijk vanwege een lopend onderzoek.

Vanaf 2 juli 2026 om vier uur 's middags worden camera’s ingezet die 24 uur per dag beelden opnemen. Deze beelden worden maximaal 28 dagen bewaard en alleen bekeken bij verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of aangiftes. Het toezicht zal één jaar duren, waarna het wordt geëvalueerd. Het doel is om incidenten te voorkomen en de openbare orde te handhaven.