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Vergunningsaanvraag Broekstraat 22 in Gemonde ingetrokken

Vandaag om 09:44

De vergunningsaanvraag voor Broekstraat 22 in Gemonde is door de aanvrager ingetrokken. Het ging om plannen voor dakvernieuwing en een kleine aanbouw. De intrekking is op 1 juli 2026 gedaan.

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De aanvraag betrof het verwijderen van asbestplaten en kapotte dakpannen, het doortrekken van het dak over een bestaande schuur en het isoleren van een deel van de muren. Ook stond een kleine aanbouw van twee bij tweeënhalve meter en het herplaatsen van een kozijn op de planning.

Deze aanvraag, die op 6 juni 2026 was ingediend, is op 1 juli door de aanvrager zelf ingetrokken. Het is niet bekend waarom de plannen zijn stopgezet.

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