Nieuwe portefeuilleverdeling en waarneming burgemeester Sint-Michielsgestel

Het college van Sint-Michielsgestel heeft een nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Ook is de volgorde van waarneming van de burgemeester bij afwezigheid aangepast. Het besluit geldt vanaf de dag na bekendmaking.

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Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 heeft Sint-Michielsgestel een nieuw college van burgemeester en wethouders. Hierdoor was het nodig om taken opnieuw te verdelen en de waarneming van de burgemeester te regelen.

Burgemeester E. Smid blijft verantwoordelijk voor onder meer openbare orde, veiligheid en bestuurlijke integriteit. Wethouders C.J.M.A. den Otter, P.J.H. Raaijmakers, F.C.J.L. Klomp-Pullens en M.J.G.J. Smits krijgen elk specifieke portefeuilles en projecten toegewezen, zoals duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en sociaal beleid.

Bij verhindering van de burgemeester neemt locoburgemeester C.J.M.A. den Otter de taken over, gevolgd door P.J.H. Raaijmakers, F.C.J.L. Klomp-Pullens en M.J.G.J. Smits. Het besluit is genomen op 26 mei 2026 en vervangt eerdere afspraken.