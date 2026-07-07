Vergunning voor Dulvert evenement in Sprang-Capelle verleend

De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het Dulvert evenement. Dit vindt plaats op een weiland bij het Halve Zolenpad en de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Het evenement bestaat uit vier activiteiten en loopt van 25 september tot en met 4 oktober.

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Het Dulvert evenement omvat onder andere een feestavond genaamd Tent Fissa op vrijdag 25 september van zeven uur ’s avonds tot elf uur. Daarnaast is er een dorpsquiz die op zaterdag 26 september begint en doorgaat tot in de nacht van zondag.

Het Jonge Boeren Feest vindt plaats op 2 oktober en loopt door tot in de vroege uren van 3 oktober. Het Dulverts Spektakel sluit af op zaterdagavond 3 oktober en eindigt op zondag 4 oktober om één uur ’s nachts.

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven om geluid te maken tijdens deze activiteiten. Het besluit hierover is op 3 juli bekendgemaakt onder zaaknummer WWK-2026-017366.