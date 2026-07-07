Eind groep 8 feest in Mainframe op 9 juli

Op zaterdag 9 juli 2026 wordt in Mainframe het ‘Eind groep 8 feest’ gehouden. Het evenement duurt van zeven uur tot tien uur ’s avonds.

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De burgemeester heeft een melding ontvangen voor een klein evenement in Mainframe. Het ‘Eind groep 8 feest’ vindt plaats op zaterdag 9 juli 2026 en duurt drie uur, van zeven uur tot tien uur ’s avonds.

Het evenement is gemeld op 30 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 1056808. De gemeente kan tot uiterlijk 7 juli besluiten het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als er een risico is voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu.