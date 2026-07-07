Bladel stelt nieuwe beleidsregels en behandelt bezwaren

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 16 juni 2026 verschillende besluiten genomen. Onder meer is besloten om nieuwe beleidsregels voor toeslagen in te voeren. Daarnaast werden bezwaren over verkeerssituaties en woningbouw behandeld.

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De beleidsregels voor brede ondersteuning bij de Wet hersteloperatie toeslagen in Bladel zijn vastgesteld. Deze regels gaan in op de dag na bekendmaking. Ook wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Daarnaast is een bezwaar over een verkeerssituatie bij Het Look niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit blijft daarmee in stand, volgens het advies van de bezwarencommissie.

Een ander bezwaar tegen een vergunning voor ruimte-voor-ruimtewoningen is deels gegrond verklaard. Het besluit is herroepen en de proceskosten van de bezwaarmakers worden vergoed.

Tot slot is kennisgenomen van de meicirculaire 2026, waarbij de financiële gevolgen zijn goedgekeurd. Ook hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd.