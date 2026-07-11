Meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling in Brabant stijgt fors

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Brabant is flink gestegen. Vooral in West-Brabant is de toename opvallend. Daar kwamen vorig jaar 6.859 meldingen binnen bij Veilig Thuis, 13 procent meer dan een jaar eerder. Ook het aantal adviesgesprekken steeg fors: met 48 procent.

Eerder maakte Omroep Brabant al de podcast 'Ik sla mijn vrouw' over huiselijk geweld. René heeft jarenlang zijn vrouw en kinderen mishandeld. Karin is jarenlang mishandeld door haar ex. Allebei hebben ze hun eigen verhaal. Ze vertellen openhartig over hun ervaringen.

"In onze regio besteden we aandacht aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van Veilig Thuis. We zetten actief campagnes in, vaak in samenwerking met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis", zegt Sophie van den Hoven van Veilig Thuis West-Brabant. "Denk aan de Week tegen Kindermishandeling of de Dag tegen Ouderenmishandeling. Hierdoor weten burgers en professionals ons sneller te vinden. Situaties komen hierdoor eerder in beeld. Tegelijkertijd laat de stijging zien dat de problematiek hardnekkig is."

Volgens Veilig Thuis wijst de stijging erop dat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller aan de bel trekken. Tegelijkertijd benadrukken deskundigen dat de werkelijke omvang van het probleem waarschijnlijk veel groter is.

Topje van de ijsberg

Volgens Janine Janssen, lector Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool in Den Bosch, vormen de meldingen slechts het topje van de ijsberg. "Mensen bemoeien zich niet graag met wat er achter de voordeur gebeurt. De omgeving vindt het vaak spannend om signalen bespreekbaar te maken. Maar het is belangrijk om het gesprek erover te voeren."

Ook in Oost-Brabant nam het aantal meldingen toe: van 9.430 in 2024 naar 9.844 in 2025. Het aantal adviesgesprekken steeg van bijna 14.000 naar ruim 15.000. In de eerste maanden van 2026 kwamen bovendien bijna 200 meldingen meer binnen dan in dezelfde periode een jaar eerder. "Dat mensen eerder melding maken is positief", zegt Arianne Gelderblom van Veilig Thuis Oost-Brabant. "Tegelijkertijd neemt de druk op hulpverleners toe. Wachtlijsten bij ons en bij andere hulporganisaties lopen op. Samen met partners onderzoeken we hoe we de stijging kunnen opvangen, bijvoorbeeld door uitbreiding van capaciteit. Dat is belangrijk om onveiligheid te stoppen."

Janssen benadrukt het belang van daderhulpverlening. "Mensen die hun partner hebben geslagen, vinden dat vaak moeilijk om te bespreken. Maar het is belangrijk dat zij vertrouwen durven te hebben in hulpinstanties. Mensen die bang zijn opnieuw geweld te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld terecht bij de Carrouselgroep in Den Bosch. Daar kunnen zij een gratis, vrijwillige training volgen."

Meldingen geweld Midden-Brabant stabiel

Opvallend is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis in Midden-Brabant stabiel blijft, met ruim 4.200 meldingen per jaar. Volgens Veilig Thuis vragen hulpverleners vaker eerst advies over hoe ze met vermoedens van huiselijk geweld moeten omgaan. Daardoor is een officiële melding niet altijd nodig. Het aantal adviesvragen steeg in het eerste kwartaal van 2026 met 7,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

"Wij werken met casemanagers", zegt Iris Paulssen van Veilig Thuis Midden-Brabant. "Zij zijn laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een oudergesprek op school of een consult bij de huisarts of een andere hulpverlener. Door vroeg betrokken te raken en advies te bieden, kunnen we samen helpen voorkomen dat de situatie escaleert en een melding noodzakelijk wordt."

Van den Hoven ziet voordelen in die aanpak. "In onze grote regio is veel capaciteit nodig voor het verwerken van meldingen en adviesvragen, maar we zetten ons maximaal in om waar mogelijk aan te sluiten bij lokale teams en samenwerkingspartners. De stijging van het aantal meldingen onderstreept hoe groot het probleem van huiselijk geweld nog altijd is."