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Melding bouwactiviteit aan Aanwas 2 in Ossendrecht
Vandaag om 09:54
Op 12 juni is bij de gemeente Woensdrecht een melding binnengekomen voor een bouwactiviteit aan de Aanwas 2 in Ossendrecht.
De melding valt onder het Besluit bouwwerken leefomgeving, dat regels opstelt om bijvoorbeeld geluidsoverlast en stofhinder te beperken. Het adres waar de activiteit plaatsvindt is Aanwas 2, 4641 JH in Ossendrecht.
De gemeente heeft op 3 juli in Hoogerheide deze kennisgeving openbaar gemaakt. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding; deze is uitsluitend bedoeld om inwoners te informeren.
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