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Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd aan Lijster in Boxmeer

Vandaag om 09:54

De gemeente Land van Cuijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan de Lijster in Boxmeer. Dit is geregeld via een verkeersbesluit om een parkeerplek op kenteken te reserveren.

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De parkeerplaats is bedoeld voor een inwoner van Boxmeer die vanwege een fysieke beperking niet op eigen terrein kan parkeren. De persoon voldoet aan de voorwaarden voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en heeft een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.

Het besluit is genomen om de parkeerdruk in de buurt te verminderen en de inwoner in staat te stellen dichtbij huis te parkeren. Dit draagt bij aan het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijk leven. Het verkeersbesluit omvat het plaatsen van een E6-verkeersbord met een onderbord waarop het kenteken vermeld staat.

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