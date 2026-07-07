Vergunningsaanvraag voor afdak in Mill ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een afdak te plaatsen aan de Beerseweg 9 in Mill is ingetrokken. Het verzoek daarvoor werd op 20 mei 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag, die was ingediend bij de gemeente Land van Cuijk, is op verzoek van de aanvrager ingetrokken. Het ging om een vergunning voor het plaatsen van een afdak op het adres Beerseweg 9, 5451NR Mill.

Het intrekken van de aanvraag betekent dat er geen verdere stappen worden ondernomen in deze zaak. Het oorspronkelijke zaaknummer van de aanvraag was Z2026-00003346.