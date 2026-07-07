Bestemmingsplan De Geest 3 in Linden krijgt recreatieve bestemming

Het bestemmingsplan voor De Geest 3 in Linden is op 25 juni 2026 gewijzigd vastgesteld. Het terrein krijgt een recreatieve bestemming met camperplaatsen en kleinschalige daghoreca.

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De gemeenteraad van Land van Cuijk heeft het bestemmingsplan voor De Geest 3 in Linden aangepast. De bedrijfsbestemming van het huidige kattenpension wordt vervangen door een recreatieve bestemming. Hiermee worden de bestaande 25 camperplaatsen officieel vastgelegd en komt er ruimte voor kleinschalige daghoreca.

Het plangebied ligt in het buitengebied van Linden. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 8 juli tot en met dinsdag 18 augustus 2026 ter inzage. De stukken kunnen digitaal bekeken worden via het Omgevingsloket of op afspraak in het gemeentehuis in Boxmeer.

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 20 augustus 2026, tenzij er vóór die datum een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding uitgesteld.