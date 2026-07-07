Waterschap De Dommel start projecten bij Leende

Waterschap De Dommel informeert donderdag inwoners en betrokkenen in Leende over de start van twee natuurprojecten. Het gaat om een herinrichting bij Witsem en Soerendonks Goor en een natuurvriendelijke oever langs de Nieuwe Strijper Aa. De bijeenkomst is tussen vier en acht uur 's avonds bij Recreatie Riestenblik. Aanmelden is niet nodig.

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Het waterschap onderzoekt manieren om verdroging in het gebied rond Witsem en Soerendonks Goor tegen te gaan. Mogelijke maatregelen zijn het dempen van sloten, het uitzetten van een gemaal en het herstellen van vennen. Deze plannen moeten de waterbalans verbeteren en de natuur herstellen.

Daarnaast wordt gewerkt aan de waterkwaliteit van de Nieuwe Strijper Aa. Deze beek moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, wat betekent dat het water schoner en gezonder moet worden. Het waterschap wil één oever over een lengte van 7,1 kilometer natuurvriendelijk inrichten. Dit traject loopt van de Kluisweg tot de samenstroming met de Oude Strijper Aa.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers meer te weten komen over de opstart van beide projecten. Medewerkers van Waterschap De Dommel staan klaar om vragen te beantwoorden en wensen of zorgen te inventariseren. Inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden zijn welkom zonder vooraf te hoeven aanmelden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 juli bij Recreatie Riestenblik aan de Paaldijk 7 in Leende. De inloop is tussen vier uur en acht uur 's avonds.

Samenwerking

De projecten maken deel uit van de gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor. In dit programma werken overheden, natuurorganisaties en agrariërs samen aan een gezond en toekomstbestendig landschap. Het waterschap benadrukt het belang van deze samenwerking voor de regio.