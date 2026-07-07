Bernheze past regels kwaliteitsverbetering buitengebied aan

Het college van Bernheze heeft de regels voor subsidies aangepast om fouten te corrigeren. Het gaat om initiatieven die de leefbaarheid en kwaliteit van het buitengebied verbeteren.

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De oorspronkelijke regels waren op 11 december 2024 gepubliceerd, maar bevatten onjuiste informatie in twee artikelen. Het college heeft deze nu gecorrigeerd, zodat inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Bernheze subsidieaanvragen kunnen blijven indienen.

De subsidie is bedoeld voor plannen die bijdragen aan het versterken van het buitengebied, zoals natuur, recreatie en cultuurhistorie. Het maximale bedrag per aanvraag is 10.000 euro. Aanvragers moeten hun ideeën onderbouwen met een projectplan en financiële berekening. De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, en het initiatief moet binnen twaalf maanden afgerond zijn.