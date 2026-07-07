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Citybeacons worden op vijf locaties in Eindhoven geplaatst

Vandaag om 10:00

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van Citybeacons op vijf plekken in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 3 juli 2026 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen om op vijf locaties Citybeacons te plaatsen. Deze slimme zuilen kunnen worden gebruikt voor informatievoorziening, communicatie en andere digitale diensten.

De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006236 en is op dit moment alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Meer informatie over de locaties of het verdere proces is niet beschikbaar.

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