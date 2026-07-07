Landhuis op Landgoed De Wielewaal mogelijk monument

Er is een aanvraag ingediend om het landhuis op Landgoed De Wielewaal te registreren als monument. Dit betreft Het Pinetum en Het Sterrenbos.

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Op 3 juli 2026 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de status van het landhuis op Landgoed De Wielewaal. Het voorstel is om het gebouw officieel te erkennen als monument.

Het landgoed omvat Het Pinetum en Het Sterrenbos. Deze aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006233. Het betreft een formele mededeling en er kunnen nog geen bezwaren worden ingediend.