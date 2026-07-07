Gijs van café Gij en Ik nodigde Omroep Brabant uit: 'Deze dag samen vieren'

Gijs Verhagen van café Gij en Ik in Gemert trok de stoute schoenen aan en nodigde Omroep Brabant uit om op de Dag van de Zachte G dinsdag live uit te zenden vanuit zijn kroeg.

"Dit is een geweldig mooi initiatief. Ik hou van verbinden, van mensen samenbrengen. Dat is wat een kroeg hoort te doen. Op een dag als vandaag zie je dat mensen ook de moeite nemen om hierheen te komen en deze dag samen te vieren."

Als ondernemer omarmt Gijs de Dag van de Zachte G. "We hebben een biertje gebrouwen, speciaal voor deze dag. Dat gaan we straks onthullen: 'Ge wit oit nooit nie', heet het. Daarnaast hebben we een koffiemoment en de pizzaoven is net aangezet. Die moet even opwarmen, maar daar gaan we straks speciale worstenbroodpizza's in bakken."

De hele dag wordt de Brabantse Top 100 live uitgezonden vanaf het terras van Gij en Ik. Het volledige programma van de zevende van de zevende vind je hier.

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