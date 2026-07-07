Evenementenvergunning Kindervakantieweek Woensel-West verleend

De vergunning voor de Kindervakantieweek in Woensel-West, Eindhoven, is verleend. Het evenement vindt plaats van 10 tot en met 14 augustus op de Groenewoudseweg.

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De Kindervakantieweek in Woensel-West heeft groen licht gekregen van de gemeente Eindhoven. De vergunning voor het evenement is op 3 juli 2026 verleend door het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving.

Het evenement, dat is aangemerkt als een A-evenement, zal plaatsvinden van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus 2026 op de Groenewoudseweg. A-evenementen zijn kleinschalige activiteiten met een beperkt veiligheidsrisico.