Kamers op Wattstraat Eindhoven mogelijk gelegaliseerd

Er is een vergunning aangevraagd om zes kamers op de Wattstraat in Eindhoven te legaliseren. De aanvraag werd op 2 juli 2026 ontvangen.

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De eigenaar van een pand op de Wattstraat 56 in Eindhoven wil zes kamers officieel laten legaliseren voor verhuur. Hiervoor is op 2 juli een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.

Het gaat om een aanvraag die momenteel ter kennisgeving is gepubliceerd. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006219.