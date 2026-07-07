Vergunning verleend voor renovatie en uitbreiding woning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor renovatie en uitbreiding van een woning aan de Schimmelpennincklaan. Het besluit is op 2 juli verzonden.

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Het gaat om werkzaamheden aan de buitenschil van het huis, meerdere constructieve doorbraken en een uitbouw aan de voorzijde. Deze bouwactiviteiten vallen onder de ruimtelijke vergunning.

De digitale versie van het besluit is vanaf 4 juli in te zien op het Inwonersplein van het stadhuis aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook is het besluit online beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven.