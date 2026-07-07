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Bouwhekken en steiger geplaatst op Boschdijk in Eindhoven
Vandaag om 10:00
Op de Boschdijk in Eindhoven zijn bouwhekken en een vaste steiger geplaatst.
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van bouwhekken en een vaste steiger op Boschdijk 48. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor een bouwplaats op dit adres.
De aanvraag, die valt onder de categorie ‘gebruik openbare ruimte en bouwplaatsinrichting klasse C’, is op 2 juli 2026 goedgekeurd. Daarmee is het besluit definitief. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-002844.
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