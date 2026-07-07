Herbestemming Landhuis de Wielewaal in Eindhoven aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben een aanvraag ontvangen voor bouwwerkzaamheden bij Landhuis de Wielewaal. Het gaat om een herbestemming van het pand aan de 5651 GB in Eindhoven.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een ruimtelijke bouwactiviteit. Het historische pand zal worden aangepast met het oog op een nieuwe bestemming. Details over de inhoud van de aanvraag zijn bekendgemaakt door de gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij de afdeling Vergunningen van de gemeente. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006232.