Navigatie overslaan
Ontdek

Herbestemming Landhuis de Wielewaal in Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 10:00

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben een aanvraag ontvangen voor bouwwerkzaamheden bij Landhuis de Wielewaal. Het gaat om een herbestemming van het pand aan de 5651 GB in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een ruimtelijke bouwactiviteit. Het historische pand zal worden aangepast met het oog op een nieuwe bestemming. Details over de inhoud van de aanvraag zijn bekendgemaakt door de gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij de afdeling Vergunningen van de gemeente. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006232.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.