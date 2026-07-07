Dakkapel aan voorzijde woning aangevraagd in Eindhoven

Voor een woning aan de Gabriël Metsulaan in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.

Gevonden voor jou

Op 3 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Gabriël Metsulaan 7 in Eindhoven, waar een dakkapel aan de voorzijde van het huis moet worden geplaatst.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006235. Deze melding is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en kan momenteel niet worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk.