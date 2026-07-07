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Dakkapel aan voorzijde woning aangevraagd in Eindhoven
Vandaag om 10:00
Voor een woning aan de Gabriël Metsulaan in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.
Op 3 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Gabriël Metsulaan 7 in Eindhoven, waar een dakkapel aan de voorzijde van het huis moet worden geplaatst.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006235. Deze melding is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en kan momenteel niet worden ingezien. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk.
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