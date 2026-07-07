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Aanvraag tijdelijke paviljoen Eindhoven ingetrokken

Vandaag om 10:00

De aanvraag voor een tijdelijk paviljoen aan de Kanaalstraat in Eindhoven is ingetrokken.

Gevonden voor jou

De vergunning was aangevraagd voor de bouw van een tijdelijk paviljoen op Kanaalstraat 4 in Eindhoven. Deze aanvraag was ingediend op 24 maart 2026 en betrof zowel bouwtechnische als ruimtelijke activiteiten.

Het intrekken van de aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en niet openbaar ter inzage. Er kunnen geen bezwaren of andere reacties worden ingediend.

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