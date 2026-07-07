Termijn verlengd voor autolift bij pand in Eindhoven

De vergunningstermijn voor het plaatsen van een autolift aan de Mispelhoefstraat 39 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwtechnische en ruimtelijke aanvraag.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een vergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-004349. Het plan is om een autolift aan de achterkant van het pand te installeren.

De verlenging is enkel bedoeld als mededeling en wordt niet ter inzage gelegd. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk.