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Opslag diesel en vloeistoffen gemeld in Den Bosch
Vandaag om 10:00
Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in tankcontainers aan de Afrikalaan.
De opslag betreft diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn. Deze worden bewaard in tankcontainers of verpakkingen die gebruikt worden als opslagtank.
De locatie van de opslag is Afrikalaan 9 in Den Bosch. De melding is door de gemeente ontvangen op 26 mei 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z/506157 en DSO-kenmerk 2026052600727.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.
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