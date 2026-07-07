Opslag diesel en vloeistoffen gemeld in Den Bosch

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in tankcontainers aan de Afrikalaan.

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De opslag betreft diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn. Deze worden bewaard in tankcontainers of verpakkingen die gebruikt worden als opslagtank.

De locatie van de opslag is Afrikalaan 9 in Den Bosch. De melding is door de gemeente ontvangen op 26 mei 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z/506157 en DSO-kenmerk 2026052600727.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.