Vergunning aangevraagd voor woonbestemming in Kaatsheuvel

Er is een aanvraag ingediend om de bestemming van Julianastraat 8 A in Kaatsheuvel te wijzigen naar wonen. De vergunningaanvraag is op 1 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een wijziging van de bestemming van het pand aan Julianastraat 8 A in Kaatsheuvel. Het gaat om een omgevingsvergunning waarin gevraagd wordt om het pand te kunnen gebruiken als woonruimte.

De aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend en verwerkt volgens de gebruikelijke procedures. Het pand ligt in de omgeving van postcode 5171 GL.