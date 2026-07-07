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Vergunning aangevraagd voor woonbestemming in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:03
Er is een aanvraag ingediend om de bestemming van Julianastraat 8 A in Kaatsheuvel te wijzigen naar wonen. De vergunningaanvraag is op 1 juli ontvangen.
De aanvraag betreft een wijziging van de bestemming van het pand aan Julianastraat 8 A in Kaatsheuvel. Het gaat om een omgevingsvergunning waarin gevraagd wordt om het pand te kunnen gebruiken als woonruimte.
De aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend en verwerkt volgens de gebruikelijke procedures. Het pand ligt in de omgeving van postcode 5171 GL.
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