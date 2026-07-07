Vergunning aangevraagd voor ondergrondse kabel bij Efteling

De Efteling heeft een vergunning aangevraagd om een ondergrondse kabel aan te leggen bij de Europalaan in Kaatsheuvel. De kabel is nodig voor het verlengen van het elektriciteitsnetwerk.

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Het gaat om een verzoek voor een ondergrondse kabel nabij Europalaan ong in Kaatsheuvel. Deze kabel moet het elektriciteitsnetwerk van het attractiepark uitbreiden. Het verzoek is op 29 juni 2026 bij de gemeente ingediend.

De uitbreiding van het netwerk is belangrijk voor de groei en verdere ontwikkeling van de Efteling. De exacte locatie van het project ligt bij 5171 KW, Kaatsheuvel.