Advertentie
Vergunning aangevraagd voor boomkap in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:03
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel. De boom moet plaatsmaken voor een nieuwe in- en uitrit.
Op 2 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan Vaartstraat 100 A in Kaatsheuvel. De vergunning is nodig omdat op die locatie een in- en uitrit gerealiseerd moet worden.
Het gaat om een omgevingsvergunning die volgens de gebruikelijke procedure wordt behandeld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026070202033.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie