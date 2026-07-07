Vergunning aangevraagd voor boomkap in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel. De boom moet plaatsmaken voor een nieuwe in- en uitrit.

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Op 2 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan Vaartstraat 100 A in Kaatsheuvel. De vergunning is nodig omdat op die locatie een in- en uitrit gerealiseerd moet worden.

Het gaat om een omgevingsvergunning die volgens de gebruikelijke procedure wordt behandeld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026070202033.