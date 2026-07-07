Sloop en nieuwbouw bijgebouwen in Loon op Zand aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het slopen van bijgebouwen aan de Berkenlaan in Loon op Zand en het bouwen van twee nieuwe bijgebouwen op dezelfde locatie.

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De aanvraag betreft het adres Berkenlaan 26, 5175 BM in Loon op Zand. Naast het slopen van de bestaande bijgebouwen wordt er gevraagd om de bestemming van het terrein te wijzigen. Vervolgens moeten er twee nieuwe bijgebouwen worden gebouwd.

De gemeente heeft deze aanvraag op 29 juni 2026 ontvangen. Het proces maakt deel uit van de standaard procedure voor vergunningen.