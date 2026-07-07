Vergunning aangevraagd voor verbouwing woning in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing en aanbouw aan een woning aan de Vossenbergselaan in Kaatsheuvel. Het gaat om een woning op nummer 46.

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De gemeente heeft op 30 juni een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning betreft het aanpassen en uitbreiden van de bestaande woning aan de Vossenbergselaan 46 in Kaatsheuvel.

Bij een verbouwing en aanbouw worden wijzigingen aan het bestaande gebouw aangebracht, zoals het vergroten van de woonruimte of het toevoegen van nieuwe delen aan de woning. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de gemeente.