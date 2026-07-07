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Vergunning aangevraagd voor Tiny house in Kaatsheuvel

Vandaag om 10:03

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een Tiny house aan de Rozenstraat 1 in Kaatsheuvel. Het verzoek is op 1 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een Tiny house op de locatie Rozenstraat 1, 5171 BG Kaatsheuvel. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2026070101119.

Tiny houses zijn kleine, compacte woningen die vaak duurzaam en efficiënt zijn ingericht. Het bouwen van zo’n huis heeft invloed op de omgeving en vereist daarom een officiële toestemming.

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